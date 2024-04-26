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Беларусь представила новую военную доктрину — что говорят об Украине

26 апреля 2024 11:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Беларусь представила новую военную доктрину — что говорят об Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с военными. Фото: Беларусь сегодня
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Руководство Беларуси обновило военную доктрину своей страны, в которой закрепило возможность оказания помощи союзникам. В частности, речь идет и об отправке военных.

Об этом говорится в военной доктрине Белоруссии в пятницу, 26 июня.

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"Беларусь считает возможным предоставление военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в доктрине

Согласно документу, Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства как посягательство. Она будет принимать ответные меры, используя все силы и средства, находящиеся в ее распоряжении".

Также в документе говорится о том, что Беларусь будет готова оказать любую помощь, включая военную, страну-члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

В пересмотренной военной доктрине упоминается и Украина. Политическое и военное руководство Беларуси "военный конфликт" спровоцировали западные государства, в результате чего возник очаг напряженности у границ Беларуси.

"Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", — говорится в документе.

Раньше мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что готовит страну к войне, а на встрече с Путиным он обсудил вопросы переговоров с Украиной.

Беларусь
война
Александр Лукашенко
НАТО
Украина

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