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В Білорусі взялися за розробку лазерної зброї

24 квітня 2024 15:03
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Білорусі хочуть розробити лазерну зброю
Президент Білорусі Олександо Лукашенко на полігоні з білоруськими військовими. Фото: сайт президента Білорусі
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Міністерство оборони Білорусі заявило про розробку лазерної зброї. Наукову розробку країна проводить не сама, а спільно з Співдружністю Незалежних держав.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи Віктор Тумар  в середу, 24 квітня. 

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Заява Міністерства оборони Білорусі. Фото: скріншот

Віктор Тумар заявив, що наразі науковці працюють над створенням лазерної зброї та похизувався досягненнями у створенні засобів РЕБ. 

"Ми орієнтуємося на те, щоб у нас було тільки своє, білоруське. Зараз ми є одними з лідерів у радіоелектронній боротьбі, у розробці радіолокаційних систем виявлення різних об'єктів", — заявив Тумар. 

За словами полковника, у науковців вже є певні напрацювання зі створення лазерної зброї. 

Країни взялися за розробку лазерної зброї

Зазначимо, що американська компанія, яка займається виробництвом зброї Lockheed Martin та ізраїльська державна оборонна компанія Rafael ще у грудні 2022 року заявили про плани спільної розробки високоенергетичної лазерної зброї. А восени 2023 року про бажання мати власну лазерну зброю заявила й Росія — там хотіли розробити боєприпаси з лазерним наведенням

Нагадаємо, Лукашенко готується до війни ще від початку нападу Росії на Україну. Зараз цю підготовку фактично завершено, як розповідав білоруський громадський та політичний діяч. Нещодавно диктатор Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком почав говорити про переговори з Україною. 

Білорусь
Олександр Лукашенко
володимир путін
зброя
лазер

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