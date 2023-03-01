Пошкодження російського літака А-50: як вплине на ракетні удари по Україні

Востаннє у повітря борт А-50 піднімався 22 лютого

У неділю 26 лютого білоруські партизани пошкодили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) А-50, який базувався на білоруському військовому аеродромі "Мачулищі". Саме він в тому числі наводив та коригував масовані ракетні удари по Україні.

Які ж пошкодження отримав літак — читайте далі. Новини.LIVE зібрали всю інформацію

Російський літак атакували партизани: подробиці

Зранку 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) А-50 та снігоприбиральної техніки. Це сталося шляхом скидання з висоти невстановленого предмета, наприклад, з горючою сумішшю.

А от за інформацією, отриманою від учасників плану "Перамога", літак атакували дронами, повідомив телеграм-канал колишніх білоруських силовиків BYPOL. Внаслідок двох вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

"Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить", — уточнено у їхньому повідомленні.

Нагадаємо, саме з "Мачулищ" відбувається частий запуск російських літаків МіГ, які дошкуляють українцям. Через те, що вони можуть переносити ракети "Кинжал", під час їхнього польоту на всій території України вмикається сигнал повітряної тривоги. Разом з МіГами на взліт піднімався також А-50, який в тому числі вів розвідку розташування українських систем протиповітряної оборони. Останній раз у повітря він злітав 22 лютого.

Зазначимо, що точної та підтвердженої інформації про пошкодження розвідувального літака наразі немає. За даними супутникових знімків, які оприлюднив білоруський опозиційний телеграм-канал "Білоруський Гаюн", у ДРЛО А-50 видно значні зміни кольору крил і "тарілки". Чітко видно, що борт змінив колір. Це може бути наслідком того, що фюзеляж обгорів.

Фото: t.me/Hajun_BY

"Значну зміну забарвлення видно на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу "Джміль", що обертається", — відмічається у повідомленні Гаюна.

Що означають пошкодження розвідувального літака

Британська розвідка вважає, що ймовірна втрата літака А-50 може стати серйозним ударом по військових можливостях російської армії. В коло його функцій серед іншого входило також забезпечення успішного проведення повітряних військових операцій. Зокрема, й нанесення ракетних ударів по території України.

Ремонт літака може зайняти кілька місяців, в коментарі Новини.LIVE cказав авіаційний експерт Валерій Романенко. Вірогідно, що на цей час росіяни пришлють на заміну інший борт А-50. Загалом авіапарк ворога нараховує шість таких літаків.

"Це ще не перемога, бо А-50 не пошкоджений повністю, а тимчасово виведений з ладу. Його ремонт займе кілька місяців. І поки росіяни пришлють заміну, деякий час відрізок фронту, який він патрулював, буде для нас спокійним. Зможемо виконувати там певні операції. Наприклад, після запуску "шахедів" із Брянської області ворог планував пуск ракет Х-101, але через пошкодження А-50 втратив темп і всю інформацію", — уточнив експерт.

Валерій Романенко. Фото: aviamuseum.com.ua

Що саме в Україні відстежував А-50

Романенко каже, що А-50 — літаючий радар, виконує функції розвідника та літаючого командного пункту. Він здійснює розвідувальну роботу на певній ділянці для патрулювання, не наближаючись до кордонів з Україною.

Під час польоту моніторить все, що відбувається на нашій території на глибині до 400 км по великих об'єктах, до 300 км бачить винищувачі, а до 200 км — крилаті ракети. Може працювати по наземних об’єктах, кілометрів за 200 бачить групові цілі, як от пересування колон бронетанкової техніки. До 100-150 км — позиції пускових зенітно-ракетних комплексів. Також може наводити свої винищувачі позаду українських літаків. Це загрожує їхнім підбиттям.

А-50У. Фото: Papas Dos / Wikimedia commons

Скільки розвідувальних літаків має росія

За словами експерта, росія має два немодернізовані розвідувальні літаки А50 та 7 модернізовані (вартість одного 330 млн доларів. — Ред.). Із них один занходиться у Білорусі (пошкоджений партизанами. — Ред.), другий — у Бєлгородській чи Курській області, а третій — в окупованому Криму.

За даними "Білоруського Гаюна", в день пошкодження А-50 у "Мачулищі" прилітав транспортний літак ІЛ-76, який міг доставити або спеціалістів, або комплект запасних частей для ремонту ДРЛО А-50У. Разом з ним прилітав також російський АН-26. Обидва відлетіли наступного дня, 27 лютого.

На думку "Гаюна", ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем з літаком ДРЛО А-50У.

За рік російської війни в Україні на білоруських аеродромах у різний час знаходилося не менше чотирьох літаків ДРЛО А-50.