Повреждение российского самолета А-50: как повлияет на ракетные удары по Украине

Последний раз в воздух борт А-50 поднимался 22 февраля

В воскресенье 26 февраля белорусские партизаны повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50, базировавшийся на белорусском военном аэродроме "Мачулищи". Именно он в том числе наводил и корректировал массированные ракетные удары по Украине.

Какие же повреждения получил самолет — Новини.LIVE собрали всю информацию.

Российский самолет атаковали партизаны: подробности

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы. Позже стало известно о повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 и снегоуборочной техники. Это произошло путем сброса с высоты неустановленного предмета, например, с горючей смесью.

А вот по информации, полученной от участников плана "Победа", самолет атаковали дронами, сообщил телеграмм-канал бывших белорусских силовиков BYPOL. В результате двун взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

"Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит", — уточнено в их сообщении.

Напомним, именно с "Мачулищ" происходит частый запуск российских самолетов МиГ, которые донимают украинцев. Из-за того, что они могут переносить ракеты "Кинжал", во время их полета по всей Украине включается сигнал воздушной тревоги. Вместе с МиГами на взлет поднимался также А-50, в том числе ведущий разведку расположения украинских систем противовоздушной обороны. Последний раз он взлетал 22 февраля.

Отметим, что точной и подтвержденной информации о повреждении разведывательного самолета нет. По данным спутниковых снимков, обнародованных белорусским оппозиционным телеграмм-каналом "Белорусский Гаюн", в ДРЛО А-50 видны значительные изменения цвета крыльев и "тарелки". Четко видно, что борт изменил цвет. Это может быть следствием обгорания фюзеляжа.

Фото: t.me/Hajun_BY

"Значительное изменение окраски видны на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель", — отмечается в сообщении Гаюна.

Что означают повреждение разведывательного самолета

Британская разведка считает, что вероятная потеря самолета А-50 может оказаться серьезным ударом по военным возможностям российской армии. В круг его функций среди прочего входило также обеспечение успешного проведения воздушных военных операций. В частности, нанесение ракетных ударов по территории Украины.

Ремонт самолета, может занять несколько месяцев, в комментарии Новини.LIVE сказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Вероятно, что в настоящее время россияне пришлют на замену другой борт А-50. В общей сложности авиапарк врага насчитывает шесть таких самолетов.

"Это еще не победа, потому что А-50 не поврежден полностью, а временно выведен из строя. Его ремонт займет несколько месяцев. И пока россияне пришлют замену, некоторое время патрулированный отрезок фронта будет для нас спокойным. Сможем выполнять там определенные операции. К примеру, после запуска "шахедов" из Брянской области враг планировал пуск ракет Х-101, но из-за повреждения А-50 потерял темп и всю информацию", — уточнил эксперт.

Валерий Романенко. Фото: aviamuseum.com.ua

Что именно в Украине отслеживал А-50

Романенко говорит, что А-50 — летающий радар, выполняет функции разведчика и летающего командного пункта. Он осуществляет разведывательную работу на определенном участке патрулирования, не приближаясь к границам с Украиной.

Во время полета мониторит происходящее на нашей территории на глубине до 400 км по крупным объектам, до 300 км видит истребители, а до 200 км — крылатые ракеты. Может работать по наземным объектам, километров за 200 видит такиг групповые цели, как передвижение колонн бронетанковой техники. До 100-150 км — позиции пусковых зенитно-ракетных комплексов. Также может наводить свои истребители сзади украинских самолетов. Это чревато их сбитием.

А-50У. Фото: Papas Dos / Wikimedia commons

Сколько разведывательных самолетов имеет россия

По словам эксперта, у россии есть два немодернизированных разведывательных самолета А50 и семь модернизированных (стоимость одного 330 млн долларов. — Ред.). Из них один находится в Беларуси (поврежден партизанами. — Ред.), второй — в Белгородской или Курской области, а третий — в оккупированном Крыму.

По данным "Белорусского Гаюна", в день повреждения А-50 в "Мачулище" прилетал транспортный самолет ИЛ-76, который мог доставить либо специалистов, либо комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У. Вместе с ним прилетал также российский Ан-26. Оба улетели на следующий день, 27 февраля.

По мнению Гаюна, эти факты являются косвенным подтверждением технических проблем с самолетом ДРЛО А-50У.

За год российской войны в Украине на белорусских аэродромах в разное время находилось не менее четырех самолетов ДРЛО А-50.