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Біологічна зброя ЗСУ: українські воїни показали, як голуб Гриша виконує бойові завдання

10 квітня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Голуб Гриша виконує бойові завдання. Фото: кадр з відео
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські воїни показали, як іграшка-антистрес "голуб Гриша" виконує бойові вильоти на передовий.

Кумедний ролик поширюють у мережі.

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Так, у мережі з'явилося відео, на якому воїни прив'язують до дронів іграшкових голубів та летять на позиції російських оккупантів, де скидають їм "подарунок".

Багато росіян щиро вірять у марення пропагандистів щодо застосування в Україні біологічної зброї. Ось наші воїни й використали це. "Голуб Гриша" наводить справжній жах на російських військових.

Він справно виконує бойові вильоти та успішно перетворює російських загарбників на добриво.

Нагадаємо, у боях за Бахмут українські воїни показали злагоджену роботу танкістів та піхоти. Українські бійці зізнаються, що ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації  і героїзм наших захисників.

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