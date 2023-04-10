Біологічна зброя ЗСУ: українські воїни показали, як голуб Гриша виконує бойові завдання

Голуб Гриша виконує бойові завдання. Фото: кадр з відео

Українські воїни показали, як іграшка-антистрес "голуб Гриша" виконує бойові вильоти на передовий.

Кумедний ролик поширюють у мережі.

Читайте також:

Так, у мережі з'явилося відео, на якому воїни прив'язують до дронів іграшкових голубів та летять на позиції російських оккупантів, де скидають їм "подарунок".

Багато росіян щиро вірять у марення пропагандистів щодо застосування в Україні біологічної зброї. Ось наші воїни й використали це. "Голуб Гриша" наводить справжній жах на російських військових.

Він справно виконує бойові вильоти та успішно перетворює російських загарбників на добриво.

Нагадаємо, у боях за Бахмут українські воїни показали злагоджену роботу танкістів та піхоти. Українські бійці зізнаються, що ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників.