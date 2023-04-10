Битва за Бахмут: українські воїни показали роботу танкістів та піхоти

Українські воїни в показали роботу танкістів та піхоти. Фото: google.com

У боях за Бахмут українські воїни показали злагоджену роботу танкістів та піхоти.

Про це повідомляє 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

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На опублікованих кадрах зафіксована робота українських танкістів, які приїхали на підтримку піхотинців. Окопи окупантів та українських захисників знаходяться через лісосмугу.

"Ворог на відстані витягнутої руки. Окопи орків та наших Героїв розділяє лісосмуга. На підтримку піхотинцям виїжджає танчик. Відпрацьовує. Ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників", — кажуть бійці.

Українські бійці зізнаються, що ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників.

Нагадаємо, одеські підприємці виставили в мережу на продаж підставку під пляшку горілки у вигляді фортеці "Бахмут". Місто Донецької області залишається найкривавішим місцем протистояння українських військових із російськими окупантами, тому у мережі спалахнула хвиля обурення.