Биологическое оружие ВСУ: украинские воины показали, как голубь Гриша выполняет боевые задания

Голубь Гриша выполняет боевые задания. Фото: кадр с видео

Украинские воины показали, как игрушка-антистресс "голубь Гриша" выполняет боевые вылеты на передовой.

Забавный ролик распространяют в сети.

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Так, в сети появилось видео, на котором воины привязывают к дронам игрушечных голубей. Те летят на позиции российских оккупантов, где сбрасывают им "подарок".

Многие россияне искренне верят в бред пропагандистов по применению в Украине биологического оружия. Вот наши воины и использовали это. "Голубь Гриша" приводит настоящий ужас на российских военных.

Он исправно выполняет боевые вылеты и успешно превращает российских захватчиков в удобрение.

Напомним, в боях за Бахмут украинские воины показали слаженную работу танкистов и пехоты. Украинские бойцы признаются, что эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников.