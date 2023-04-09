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Череватий пояснив, чому росіяни відправляють до Бахмуту елітні війська

9 квітня 2023 13:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія почала направляти свої елітні підрозділи, включаючи десантників, до Бахмуту через значні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Череватий заявив, що поява десантників не свідчить про посилення військ, а скоріше говорить про те, що "Вагнер" зазнав суттєвих втрат. У зв'язку з цим росія змушена залучати додаткові підрозділи регулярної армії, такі як десантники та мотострілки, щоб заповнити втрати на цьому напрямі.

Спікер також додав, що направлені до Бахмуту російські десантники також зазнали втрат і були доукомплектовані мобілізованими силами. За його словами, щодня росія втрачає близько сотні людей у Бахмуті, серед них і поранені, і тяжко поранені.

Череватий наголосив, що російські війська мають серйозні втрати, особливо зараз, коли російські в'язниці не можуть надати достатньої кількості бойовиків. Угруповання "Вагнер" було найбільш агресивним та активним в атаках, і зараз вони втрачають свій потенціал.

Нагадаємо, що протягом доби, 7 квітня, українські військові завдали ряду успішних ударів по позиціях російських загарбників. Зокрема, ЗСУ знищили один безпілотник окупантів та три станції радіоелектронної боротьби.

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