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Битва за Бахмут: украинские воины показали работу танкистов и пехоты

10 апреля 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские воины показали работу танкистов и пехоты. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В боях за Бахмут украинские воины показали слаженную работу танкистов и пехоты.

Об этом сообщает 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

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На опубликованных кадрах зафиксирована работа украинских танкистов, приехавших в поддержку пехотинцев. Окопы окупантов и украинских защитников находятся через лесополосу.

"Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших Героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников", — говорят бойцы.

Украинские бойцы признаются, что эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников.

Напомним, одесские предприниматели выставили в сеть на продажу подставку под бутылку водки в виде крепости "Бахмут". Город Донецкой области остается самым кровавым местом противостояния украинских военных с российскими оккупантами, потому в сети вспыхнула волна возмущения.

 

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