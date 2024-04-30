Блінкен пояснив, як Росія досягла небачених темпів виробництва зброї

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що за останній рік Росія навчилась виробляти нове озброєння так швидко, як ніколи раніше. Держава-агресор досягла високих показників завдяки підтримці Китаю.

Про це Блінкен сказав у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії у вівторок, 30 квітня.

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Напередодні Блінкен здійснив візит до Китаю, під час якого він обговорював війну Росії проти України з найвищим китайським керівництвом.

"Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік щодо виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, ви побачите, що вона виробляла їх швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, в тому числі під час холодної війни, як Радянський Союз", — розповів Блінкен.

Держсекретар додав, що РФ отримує значні обсяги виробництва верстатів, мікроелектроніки, оптики.

Допомога РФ від Китаю

Політик також зазначив, що 70% верстатів і 90% мікроелектроніки надходять до Росії з Китаю.

"Тепер це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди їх йде так багато…" — сказав держсекретар.

На його думку, це дає змогу Росії продовжувати агресію проти України. При цьому сам Китай заявляє, що хоче покласти край цій війні.

Підтримка Китаю, за словами Блінкена, дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яка, "як глибоко стурбовані країни Європи, буде налаштована проти них після того, як з Україною покінчать".

Блінкен додав, що Китай не постачав Росії зброю, ракети та боєприпаси безпосередньо, на відміну від Ірану та КНДР.

Раніше ми повідомляли, що Блінкен заявив, що перемовини з Росією про закінчення війни в України залежать від російського диктатора Володимира Путіна.

Блінкен наголосив на тому, що війна в Україні об'єднала багато країн не лише в Європі, але й поза її межами.