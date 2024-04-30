Блинкен объяснил, как Россия достигла невиданных темпов производства оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что за последний год Россия научилась производить новое вооружение так быстро, как никогда раньше. Государство-агрессор достигло высоких показателей благодаря поддержке Китая.

Об этом Блинкен сказал в беседе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии во вторник, 30 апреля.

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Накануне Блинкен посетил Китай, во время которого он обсуждал войну России против Украины с высшим китайским руководством.

"Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последний год по производству боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, вы увидите, что она производила их быстрее, чем когда-либо в современной истории, в том числе во время холодной войны, как Советский Союз", — рассказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что РФ получает значительные объемы производства станков, микроэлектроники, оптики.

Помощь РФ от Китая

Политик также отметил, что 70% станков и 90% микроэлектроники поступают в Россию из Китая.

"Теперь это предметы двойного использования, но мы очень ясно знаем, куда их идет так много…", — сказал госсекретарь.

По его мнению, это позволяет России продолжать агрессию против Украины. При этом сам Китай заявляет, что хочет покончить с этой войной.

Поддержка Китая, по словам Блинкена, позволяет России восстановить оборонно-промышленную базу, которая, как глубоко обеспокоенные страны Европы, будет настроена против них после того, как с Украиной покончат.

Блинкен добавил, что Китай не поставлял России оружие, ракеты и боеприпасы напрямую, в отличие от Ирана и КНДР.

Ранее мы сообщали, что Блинкен заявил, что переговоры с Россией по окончании войны в Украине зависят от российского диктатора Владимира Путина.

Блинкен отметил, что война в Украине объединила многие страны не только в Европе, но и за ее пределами.