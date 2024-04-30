Блинкен объяснил, как Россия достигла невиданных темпов производства оружия
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что за последний год Россия научилась производить новое вооружение так быстро, как никогда раньше. Государство-агрессор достигло высоких показателей благодаря поддержке Китая.
Об этом Блинкен сказал в беседе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии во вторник, 30 апреля.
Блинкен прокомментировал усиление России
Накануне Блинкен посетил Китай, во время которого он обсуждал войну России против Украины с высшим китайским руководством.
"Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последний год по производству боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, вы увидите, что она производила их быстрее, чем когда-либо в современной истории, в том числе во время холодной войны, как Советский Союз", — рассказал Блинкен.
Госсекретарь добавил, что РФ получает значительные объемы производства станков, микроэлектроники, оптики.
Помощь РФ от Китая
Политик также отметил, что 70% станков и 90% микроэлектроники поступают в Россию из Китая.
"Теперь это предметы двойного использования, но мы очень ясно знаем, куда их идет так много…", — сказал госсекретарь.
По его мнению, это позволяет России продолжать агрессию против Украины. При этом сам Китай заявляет, что хочет покончить с этой войной.
Поддержка Китая, по словам Блинкена, позволяет России восстановить оборонно-промышленную базу, которая, как глубоко обеспокоенные страны Европы, будет настроена против них после того, как с Украиной покончат.
Блинкен добавил, что Китай не поставлял России оружие, ракеты и боеприпасы напрямую, в отличие от Ирана и КНДР.
Ранее мы сообщали, что Блинкен заявил, что переговоры с Россией по окончании войны в Украине зависят от российского диктатора Владимира Путина.
Блинкен отметил, что война в Украине объединила многие страны не только в Европе, но и за ее пределами.
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