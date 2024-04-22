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Буданов розповів, за якої умови можна вести переговори з РФ

22 квітня 2024 10:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Будав розповів за якої умови можна вести переговори з РФ
Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: ABC NEWS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поділився своїми думками про умови, за яких можна вести перемовини з Російською Федерацією. Він вважає, що це буде можливо лише після виходу на кордони 1991 року.

Про це Кирило Буданов розповів у інтерв'ю для ВВС. 

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Коли будуть переговори з РФ

Буданов наголосив, що навіть у разі повернення Україною своїх територій конфлікт з Росією не завершиться повністю. Він вважає, що вийти на кордони 1991 року допоможе завершити цю війну, хоча напружена ситуація на кордонах буде і після цього.

"Війна закінчиться. Вона завершиться на цьому. Те, що ми матимемо певний проміжок часу — можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього? Буде. Але фактично війна завершиться", — вважає Буданов.

Щодо можливості переговорів з РФ головний розвідник України зазначив, що це можливо лише після того, як Україна вийде на кордони 1991 року.

"Те, що будуть спроби щось зробити знову, — так будуть. Це нормально. Росія хоче нас знищити, ми не хочемо, щоб нас знищували. У нас не сходяться, як кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт буде постійно з'являтися, затихати, знову з'являтися тощо", — пояснив Буданов.

На думку голови ГУР, Україна не програє у цій війні, і він запевняє, що "армагеддон не станеться". Він закликав згадати історію, де у критичні моменти завжди знаходиться рішення.

Буданов також підкреслив, що прогнози стосовно завершення конфлікту вже не такі оптимістичні, проте Україна не відступить у боротьбі.

"Як завжди, в останній момент щось придумаємо", — заключив глава ГУР.

Нагадаємо, що начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україну чекає складна ситуація з середини травня. Адже, російські загарбники проводитимуть комплексну операцію. 

Також ми писали про те, що днями Володимир Зеленський розповів, як росіяни планують взяти Часів Яр до 9 травня. Також глава держави розповів, коли в України буде шанс на перемогу.

переговори
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР
Росія

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