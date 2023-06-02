Блінкен заявив, що війна РФ проти України стала невдачею Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Lehtikuva/via REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна проти України стала стратегічною невдачею Путіна. Він повідомив, що Білий дім шукає спосіб, як завершити війну мирним шляхом.

Про це Ентоні Блінкен сказав під час виступу в Гельсінкі.

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Невдача Путіна

За словами держсекретаря США, Білий дім вітає будь-які ініціативи, які посадять російського диктатора Володимира Путіна за стіл перемовин. Він також наголосив, що Вашингтон готовий до інших варіантів.

"Ми визначили два можливих шляхи для Москви. Це шлях дипломатії, який може забезпечити більшу безпеку для України, Росії та всієї Європи, або шлях агресії, який матиме серйозні наслідки для російського уряду. Якщо Росія обере війну, ми зробимо три речі. Ми підтримаємо Україну, змусимо Росію заплатити високу ціну і зміцнимо НАТО", — сказав Блінкен.

За його словами, війна в Україні зменшила вплив Росії у світі на багато років.

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, у США заявили, що допоможуть збудувати "армію майбутнього" для України. Мова про сучасне озброєння, екіпірування, військово-повітряні сили.

Також ми писали, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні. Це відбудеться під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна може очікувати на пакет як політичної, так і матеріальної допомоги.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про намір Сполучених Штатів запровадити нові санкційні заходи проти Росії. Санкції, як зазначено, включають обмеження на експорт.