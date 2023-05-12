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Блінкен заявив, що США за необхідності допоможуть Україні з нестачею зброї

12 травня 2023 10:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Блінкен заявив, що США за необхідності допоможуть Україні з нестачею зброї
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Держсекретар США заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну і допоможе закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. Також Ентоні Блінкен позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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За словами держсекретаря США, Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні і продовжує це робити.

"Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити", — сказав Ентоні Блінкен.

Також він додав, що різні країни будуть робити різні речі залежно від власних можливостей, від власних технологій і залежно від того, що є найбільш доцільним.

"Таким чином ми надали деякі унікальні речі для України через цей процес", — сказав держсекретар США.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США повідомили, що Україна може отримати танки Abrams на початку осені. У цей час мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.        

Військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.

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