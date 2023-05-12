Блінкен заявив, що США за необхідності допоможуть Україні з нестачею зброї
Держсекретар США заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну і допоможе закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. Також Ентоні Блінкен позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Допомога США зі зброєю
За словами держсекретаря США, Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні і продовжує це робити.
"Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити", — сказав Ентоні Блінкен.
Також він додав, що різні країни будуть робити різні речі залежно від власних можливостей, від власних технологій і залежно від того, що є найбільш доцільним.
"Таким чином ми надали деякі унікальні речі для України через цей процес", — сказав держсекретар США.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США повідомили, що Україна може отримати танки Abrams на початку осені. У цей час мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.
Військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.