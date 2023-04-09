Блискуча робота української авіації: у Генштабі розповіли, яких втрат зазнав ворог

Українська авіація. Фото: ЗСУ

Авіація Сил оборони за день завдала шість ударів по позиціях ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ще 11. Ворог зазнав колосальних втрат.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Натомість ворог протягом доби здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційні та чотири ракетні удари.

Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети із ЗРК С-300 російські загарбники випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки Донецької області.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат розповів, чому українську авіацію потрібно замінити. За його словами, російське авіаційне угруповання, що атакує Україну, фактично вп'ятеро більше, аніж наші Повітряні Сили. Винищувачі окупантів значно технологічніші. Україні важливо замінити свою авіацію.