Яку роль відіграє авіація у ППО: Ігнат розповів деталі

Юрій Ігнат

Українська авіація, хоч і радянських зразків, відіграє важливу роль у протиповітряній обороні. Особливо вагомий внесок авіація зробила на початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 каналу.

Яку роль відіграла авіація у ППО

За словами Ігната, на початку вторгнення росія атакувала Україну чисельними ударними групами літаків. Наші винищувачі перехоплювали ворожі літаки.

"Особливо з початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни почали атакувати Україну чисельними ударними групами літаків. Зокрема, їх перехоплювали наші винищувачі. Росіяни, коли бачили, що на них летять наші хлопці, фактично не вступали в бій, а пускали ракети з великої відстані й відходили. Зближатися їм і не треба, бо технологічно переважають", — сказав Ігнат.

Речник пояснив, що одне із основних завдань нашої винищувальної авіації було не дати ворогу летіти далі й відтіснити під дію нашого ЗРК.

"Іноді відходили так, що потрапляли в зону ураження нашої ППО. Зрештою, це було одне з основних завдань винищувальної авіації Повітряних Сил — не дати ворогу летіти далі й відтіснити його під дію наших ЗРК", — зазначив Ігнат.

Що ускладнювало завдання

Він розповів, що через те, що в України авіапарк складається з радянських типів літаків, це ускладнювало відпрацювання по ворогу в повітрі.

"Для того, щоб відпрацювати по противнику, нашим льотчикам потрібно зближатися на мінімальну відстань, пускати ракету і підсвічувати ціль радаром, допоки вона не влучить. Ворогу ж достатньо побачити наш літак більше ніж за 100 кілометрів і пустити ракету з активною головкою самонаведення. Таких ракет у нас, на жаль, немає", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат розповів, чому українську авіацію потрібно замінити. За його словами, російське авіаційне угруповання, що атакує Україну, фактично вп'ятеро більше, аніж наші Повітряні Сили. Винищувачі окупантів значно технологічніші. Україні важливо замінити свою авіацію.