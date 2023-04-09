Блестящая работа украинской авиации: в Генштабе рассказали, какие потери понес враг
Авиация Сил обороны за день нанесла шесть ударов по позициям врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили еще 11. Враг понес колоссальные потери.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери понесли оккупанты
Отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и пять станций радиоэлектронной.
Враг в течение суток совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара.
Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты по ЗРК С-300 российские захватчики выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.
Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал, почему украинскую авиацию нужно заменить. По его словам, российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы. Истребители оккупантов значительно технологичнее. Украине важно заменить свою авиацию.