Блестящая работа украинской авиации: в Генштабе рассказали, какие потери понес враг

Украинская авиация. Фото: ВСУ

Авиация Сил обороны за день нанесла шесть ударов по позициям врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили еще 11. Враг понес колоссальные потери.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и пять станций радиоэлектронной.

Враг в течение суток совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара.

Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты по ЗРК С-300 российские захватчики выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал, почему украинскую авиацию нужно заменить. По его словам, российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы. Истребители оккупантов значительно технологичнее. Украине важно заменить свою авиацию.