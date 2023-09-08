Близько 90% полонених українців зазнали тортур, — Генпрокурор

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: АрміяInform

Генпрокуратура фіксує факти нелюдського поводження росіян з українськими військовополоненими. Так, 90% полонених піддали тортурам, зґвалтуванням, погрозам сексуального насильства чи іншим формам жорстокого поводження.

Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін, пише CNN.

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Генпрокурор України зустрівся зі спецдоповідачем ООН з питань тортур Еліс Кілл Едвардс.

"За останніми оцінками, приблизно 90% українських військовополонених піддалися тортурам , зґвалтуванням, погрозам сексуального насильства чи іншим формам жорстокого та нелюдського поводження", — заявив Андрій Костін.

За його словами Україна знайшла "докази цих жахів на всіх звільнених територіях".

"Тільки в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідуються майже 100 фактів катувань, де встановлено понад 700 потерпілих", — сказав він.

Костін зазначив, що у справах про різні форми тортур встановлено 156 підозрюваних, додавши, що щодо 114 підозрюваних направлено до суду обвинувальні акти.

Також він наголосив, що серед підозрюваних у скоєнні цих злочинів "російські військові та представники окупаційної влади".

Наразі за військові злочини, такі як катування та жорстоке поводження, засуджено 35 осіб.

Генпрокурор України закликав світову спільноту "знищити російську машину тортур і забезпечити покарання кожного її учасника".

Нагадаємо, Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу, де вшанувала пам'ять закатованих росіянами людей.

Водночас в ООН заявили, що доказів для визнання геноциду в Україні недостатньо.