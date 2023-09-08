Около 90% пленных украинцев подверглись пыткам,— Генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: АрмияInform

Генпрокуратура фиксирует факты бесчеловечного обращения россиян с украинскими военнопленными. Так, 90% пленных подвергли пыткам, изнасилованиям, угрозам сексуального насилия или другим формам жестокого обращения.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, пишет CNN.

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Генпрокурор Украины встретился со спецдокладчиком ООН по пыткам Элис Килл Эдвардс.

"По последним оценкам, примерно 90% украинских военнопленных подверглись пыткам, изнасилованиям, угрозам сексуального насилия или другим формам жестокого и бесчеловечного обращения", — заявил Андрей Костин.

По его словам, Украина нашла "доказательства этих ужасов на всех освобожденных территориях".

"Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуются почти 100 фактов пыток, где установлено более 700 потерпевших", — сказал он.

Костин отметил, что по делам о различных формах пыток установлено 156 подозреваемых, добавив, что в отношении 114 подозреваемых направлены в суд обвинительные акты.

Также он подчеркнул, что среди подозреваемых в совершении этих преступлений "российские военные и представители оккупационных властей".

За военные преступления, такие как пытки и жестокое обращение, осуждены 35 человек.

Генпрокурор Украины призвал мировое сообщество "уничтожить российскую машину пыток и обеспечить наказание каждого ее участника".

Напомним, Премьер-министр Дании посетила Бучу, где почтила память замученных россиянами людей.

В то же время в ООН заявили, что доказательств для признания геноцида в Украине недостаточно.