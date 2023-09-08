Около 90% пленных украинцев подверглись пыткам,— Генпрокурор
Генпрокуратура фиксирует факты бесчеловечного обращения россиян с украинскими военнопленными. Так, 90% пленных подвергли пыткам, изнасилованиям, угрозам сексуального насилия или другим формам жестокого обращения.
Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, пишет CNN.
Как россияне обращаются с военнопленными
Генпрокурор Украины встретился со спецдокладчиком ООН по пыткам Элис Килл Эдвардс.
"По последним оценкам, примерно 90% украинских военнопленных подверглись пыткам, изнасилованиям, угрозам сексуального насилия или другим формам жестокого и бесчеловечного обращения", — заявил Андрей Костин.
По его словам, Украина нашла "доказательства этих ужасов на всех освобожденных территориях".
"Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуются почти 100 фактов пыток, где установлено более 700 потерпевших", — сказал он.
Костин отметил, что по делам о различных формах пыток установлено 156 подозреваемых, добавив, что в отношении 114 подозреваемых направлены в суд обвинительные акты.
Также он подчеркнул, что среди подозреваемых в совершении этих преступлений "российские военные и представители оккупационных властей".
За военные преступления, такие как пытки и жестокое обращение, осуждены 35 человек.
Генпрокурор Украины призвал мировое сообщество "уничтожить российскую машину пыток и обеспечить наказание каждого ее участника".
Напомним, Премьер-министр Дании посетила Бучу, где почтила память замученных россиянами людей.
В то же время в ООН заявили, что доказательств для признания геноцида в Украине недостаточно.