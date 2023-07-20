Блогер зібрав понад 8 млн грн на безпілотник "Сич": що про це кажуть у фонді "Повернись живим"

Український безпілотник "Сич", презентований фондом "Повернись живим". Фото: Facebook-сторінка фонду.

Український блогер Михайло Лебіга під час трансляції зібрав на вітчизняний розвідувальний безпілотник "Сич" понад 8 мільйонів гривень. У фонді "Повернись живим", де і був представлений цей дрон у червні поточного року, кажуть, що не співпрацюють з цим блогером.

Про це керівник воєнного напрямку у фонді Андрій Римарук заявив у коментарі Новини.LIVE.

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Український блогер Михайло Лебіга, відомий під ніком Leb1ga, на одному із своїх стрімів запропонував глядачам зібрати кошти на вітчизняний розвідувальний безпілотник "Сич".

Початковою метою стріму було зібрати 2,658 млн грн на один комплекс "Сич".

Втім, протягом майже восьми годин онлайн-трансляції було зібрано понад 8,35 млн грн, чого має вистачити на три безпілотники.

Що кажуть у фонді, який презентував дрон

Новини.LIVE звернулися з коментарем щодо БпЛА до керівника військового відділу фонду "Повернись живим" Андрія Римарука, оскільки саме цей фонд презентував громадськості безпілотний комплекс "Сич".

Андрій Римарук заявив, що фонд не співпрацює з цим блогером. Також він зазначив, що не знає, для якої бригади Сил оборони України збиралися гроші на безпілотник "Сич".

Нагадаємо, що розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич" був розроблений неназваною українською компанією. Його у середині червня поточного року представив благодійний фонд "Повернись живим".

Відомо, що цей дрон може долати відстань до 200 кілометрів.