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В Україні розробили новий розвідувальний безпілотник "Сич"

17 червня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні розробили новий розвідувальний безпілотник "Сич"
Новий розвідуальний безпілотник "Сич". Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські розробники представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич". Він вже працює на нашу перемогу. 

Про це повідомили у благодійному фонді "Повернись живим".

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Зазначається, що новий безпілотник може долати відстань до 200 кілометрів. При цьому він забезпечує якісну фотозйомку.

"Сич" насправді є одним з кращих безпілотніків у своїй ніші. Але найголовніша його перевага — можливість проводити стратегічну розвідку", — йдеться у повідомленні фонду. 

Повідомляється, що війська отримали цілий комплекс "Сич". Він містить:

  • два розвідувальних БпЛА;
  • катапульту;
  • мобільний пункт управління.
Новий безпілотник "Сич". Фото: Facebook

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації оголосили черговий конкурс на розробку системи та технології з виявлення та знищення дронів. Відомство обіцяє контракт на один мільйон доларів.

Йдеться про конкурс під назвою Drone Hackathon Anti-Shahеd. Це вже друге щорічне змагання в рамках проєкту "Армія дронів". Воно відбудеться 24 — 25 червня.

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