В Україні розробили новий розвідувальний безпілотник "Сич"

Новий розвідуальний безпілотник "Сич". Фото: Facebook

Українські розробники представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич". Він вже працює на нашу перемогу.

Про це повідомили у благодійному фонді "Повернись живим".

Читайте також:

Зазначається, що новий безпілотник може долати відстань до 200 кілометрів. При цьому він забезпечує якісну фотозйомку.

"Сич" насправді є одним з кращих безпілотніків у своїй ніші. Але найголовніша його перевага — можливість проводити стратегічну розвідку", — йдеться у повідомленні фонду.

Повідомляється, що війська отримали цілий комплекс "Сич". Він містить:

два розвідувальних БпЛА;

катапульту;

мобільний пункт управління.

Новий безпілотник "Сич". Фото: Facebook

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації оголосили черговий конкурс на розробку системи та технології з виявлення та знищення дронів. Відомство обіцяє контракт на один мільйон доларів.

Йдеться про конкурс під назвою Drone Hackathon Anti-Shahеd. Це вже друге щорічне змагання в рамках проєкту "Армія дронів". Воно відбудеться 24 — 25 червня.