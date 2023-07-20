Блогер собрал более 8 млн грн на беспилотник "Сыч": что об этом говорят в фонде "Повернись живим"

Украинский беспилотник "Сыч", презентованный фондом "Повернись живим". Фото: Facebook-страница фонда.

Украинский блогер Михаил Лебига во время трансляции собрал на отечественный разведывательный беспилотник "Сыч" более 8 миллионов гривен. В фонде "Вернись живым", где и был представлен этот дрон в июне текущего года, говорят, что не сотрудничают с этим блогером.

Об этом руководитель военного направления в фонде Андрей Рымарук заявил в комментарии Новини.LIVE.

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8 миллионов на "Сыч"

Украинский блогер Михаил Лебига, известный под ником Leb1ga, на одном из своих стримов предложил зрителям собрать средства на отечественный разведывательный беспилотник "Сыч".

Начальной целью стрим было собрать 2,658 млн грн на один комплекс "Сыч".

Впрочем, в течение почти восьми часов онлайн-трансляции было собрано более 8,35 млн грн, чего должно хватить на три беспилотника.

Что говорят в фонде, который презентовал дрон

Новини.LIVE обратились с комментарием по БпЛА к руководителю военного отдела фонда "Вернись живым" Андрею Рымаруку, поскольку именно этот фонд презентовал общественности беспилотный комплекс "Сыч".

Андрей Рымарук заявил, что фонд не сотрудничает с этим блогером. Также он отметил, что не знает, для какой бригады Сил обороны Украины собирались деньги на беспилотник "Сыч".

Напомним, что разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч" был разработан неназванной украинской компанией. Его в середине июня текущего года представил благотворительный фонд "Вернись живым".

Известно, что этот дрон может преодолевать расстояние до 200 километров.