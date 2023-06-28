Олена Зеленська: чому росіяни не протестують і яким буде завершення війни в України

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, що росіяни бояться дізнатися правду і ніколи не вийдуть на протест проти режиму. Вона впевнена у перемозі України та поділилася своїм бачення завершення війни.

Про це повідомила Олена Зеленська у новому інтерв'ю для РБК-Україна.

Читайте також:

Яким буде завершення війни

Насамперед, Зеленська бачить перемогу України з виходом на державний кордон 1991 року. За її словами, повномасштабне вторгнення має завершитись поверненням усіх полонених та депортованих дітей.

"Я маю сказати, що це моя думка: я впевнена, що це насамперед повернення всіх наших територій з 1991 року. Друге — це повернення всіх наших людей: полонених, військовополонених, наших дітей, людей, які виїхали. Ми дуже хочемо, щоби повернулися наші вимушені переселенці, ті, хто хоче повернутися, і дуже хочемо, щоб їх було більше. Нам потрібні люди в Україні", — каже перша леді.

До того ж вона стверджує, що не буде відчувати перемоги України доти, поки не покарають усіх причетних, які віддавали накази і хто їх виконував.

"І третій компонент — це справедливість. Без створення Міжнародного трибуналу, без роботи Міжнародного кримінального суду, щоби кожен, хто віддавав накази, хто їх виконував, отримали не тільки вирок, але і покарання — я не буду відчувати перемоги. Але я впевнена, що ми зможемо все це зробити", — наголошує Зеленська.

Чому росіяни не протестують

За її словами, російське суспільство відчуває страх і безсилля. Маючи відкритий доступ до інформації, вони все одно не цікавляться нею, адже бояться дізнатися про себе правду.

"Чому люди не цікавляться? Вони в більшості своїй, мабуть, бояться дізнатися про себе страшну правду. Тому що тоді тобі треба сказати собі, що ти також монстр, ти це підтримував. Але все це все одно не є виправданням страху і безсилля", — каже вона.

Зеленська каже, що не потрібно чекати, що росіяни повстануть. Це швидше може зробити хтось з еліти, але не російське суспільство.

"Багато я чую розмов про те, що от скоро вони повстануть, скоро щось відбудеться. Я б на це не сподівалася", — переконана вона.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська повідомила, скільки українських дітей вдалося повернути з Росії.

Додамо, що за час повномасштабної війни до Білорусі вивезли понад 2 100 українських дітей.