Елена Зеленская: почему россияне не протестуют и каким будет завершение войны в Украине

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, что россияне боятся узнать правду и никогда не выйдут на протест против режима. Она уверена в победе Украины и поделилась своим видением завершения войны.

Об этом сообщила Елена Зеленская в новом интервью для РБК-Украина.

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В первую очередь, Зеленская видит победу Украины с выходом на государственную границу 1991 года. По ее словам, полномасштабное вторжение должно завершиться возвращением всех пленных и депортированных детей.

"Я должен сказать, что это мое мнение: я уверена, что это прежде всего возвращение всех наших территорий до 1991 года. Второе — это возвращение всех наших людей: пленных, военнопленных, наших детей, уехавших людей. Мы очень хотим, чтобы вернулись наши вынужденные переселенцы, те, кто хочет вернуться, и очень хотим, чтобы их было больше. Нам нужны люди в Украине", — говорит первая леди.

К тому же она утверждает, что не будет ощущать победы Украины до тех пор, пока не накажут всех причастных, которые отдавали приказы и кто их исполнял.

"И третий компонент — это справедливость. Без создания Международного трибунала, без работы Международного уголовного суда, чтобы каждый, кто отдавал приказы, кто их исполнял, получили не только приговор, но и наказание — я не буду чувствовать победы. Но я уверена, что мы сможем все это сделать", — отмечает Зеленская.

Почему россияне не протестуют

По ее словам, российское общество испытывает страх и бессилие. Имея открытый доступ к информации, они все равно не интересуются ею, потому что боятся узнать о себе правду.

"Почему люди не интересуются? Они в большинстве своем, видимо, боятся узнать о себе страшную правду. Потому что тогда тебе надо сказать себе, что ты тоже монстр, ты это поддерживал. Но все это все равно не является оправданием страха и бессилия", — говорит она.

Зеленская говорит, что не следует ожидать, что россияне восстанут. Это скорее может сделать кто-то из элиты, но не российское общество.

"Много я слышу разговоров о том, что скоро они восстанут, скоро что-то произойдет. Я бы на это не надеялась", — убеждена она.

Напомним, ранее Елена Зеленская сообщила, сколько украинских детей удалось вернуть из России.

Добавим, что за время полномасштабной войны в Беларусь вывезли более 2100 украинских детей.