У Мінреінтеграції розповіли, скільки українських дітей депортували до Білорусі
За час повномасштабної війни до Білорусі вивезли понад 2 100 українських дітей. Відомо, що депортацією неповнолітніх українців займаються два фонди.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Депортація до Білорусі
Громадське Народне антикризове управління в Білорусі повідомило, що за 2022 рік на територію цієї країни було вивезено 1 150 неповнолітніх громадян України.
За першу половину 2023 року кількість депортованих до Білорусі українських дітей складає уже 1 000 осіб.
Хто бере участь у злочинах проти українських дітей
Українські діти, викрадені і вивезені окупантами до підконтрольної їм Білорусі, розташовані у чотирьох ідентифікованих місцях. Три з них — у Мінській області, ще одне — у Гомельській.
Відомо, що участь у військовому злочині росіян беруть участь два фонди — "Дельфін" та білоруський фонд Олексія Талая.
Українська сторона відправила інформацію до української прокуратури і в Європарламент та Раду Європи.
Нагадаємо, що російська влада віддячує своїм громадянам за вивезення і всиновлення українських дітей квартирами і грошима. Частина "батьків" пропиває ці кошти і б’є прийомних дітей, а неповнолітні українці змушені голодувати.