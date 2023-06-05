У Мінреінтеграції розповіли, скільки українських дітей депортували до Білорусі

Викрадені окупантами українські діти. Фото: росЗМІ

За час повномасштабної війни до Білорусі вивезли понад 2 100 українських дітей. Відомо, що депортацією неповнолітніх українців займаються два фонди.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Депортація до Білорусі

Громадське Народне антикризове управління в Білорусі повідомило, що за 2022 рік на територію цієї країни було вивезено 1 150 неповнолітніх громадян України.

За першу половину 2023 року кількість депортованих до Білорусі українських дітей складає уже 1 000 осіб.

Хто бере участь у злочинах проти українських дітей

Українські діти, викрадені і вивезені окупантами до підконтрольної їм Білорусі, розташовані у чотирьох ідентифікованих місцях. Три з них — у Мінській області, ще одне — у Гомельській.

Відомо, що участь у військовому злочині росіян беруть участь два фонди — "Дельфін" та білоруський фонд Олексія Талая.

Українська сторона відправила інформацію до української прокуратури і в Європарламент та Раду Європи.

Нагадаємо, що російська влада віддячує своїм громадянам за вивезення і всиновлення українських дітей квартирами і грошима. Частина "батьків" пропиває ці кошти і б’є прийомних дітей, а неповнолітні українці змушені голодувати.