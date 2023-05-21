Боєць полку "Азов" розповів, як їх міняли на Медведчука

Обмін військовополоненими 21 вересня 2022 року. Фото: t.me/ermaka2022

У вересні 2022 року відбувся масштабний обмін військовополоненими. 215 бійців обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Боєць штурмової бригади "Азов" Анатолій Єгоров розповів подробиці масштабного обміну військовополоненими в ефірі ТСН.

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За слова військового з позивним "Комуніст", він навіть не знав, що їх везуть на обмін, а дорогою росіяни били прикладами та шокером українських бійців.

"Нас вивели і везли півтори доби. У мене досі шрами після поїздочки цієї залишилися. Вже пів року минуло. Від чого шрами? Від стяжок! Вони настільки їх затягнули, що коли в Чернігові розрізали стяжки, я їх зі шкірою дістав. Руки тут не відчуваю досі. Передавили нервові закінчення", — розповів боєць.

Він розповів, що до полонених ставились як до скотини, сильно били та знущались.

"Нас загрузили в "КАМАЗи", як скотину. Зав'язані очі і руки 50 людей нас закинули в "КАМАЗ", де 20 людей — це вже дуже тісно. Везли... Хлопці втрачали свідомість. "Донет" каже: "Хлопці мені ногу передавили, в мене тромб може відірватися і я помру". Ми почали просити допомогу. Охоронець взяв пляшку нашатирю, відкрутив і кинув. Ми всі отримала опіки дихальних шляхів, усі. Потім прикладом били. Ти ж дезорієнтований, очі зав'язані. Били прикладом, шокером", — розповів "азовець" подробиці доправлення до місця обміну.

За його словами, він був впевнений на 100% що їде не на обмін, а на розстріл.

"Нас привезли в Таганрог (Росія. — Ред.) на злітно-посадкову смугу. Там борт розміром десь метр. Нам пощастило — нас знімали. А хлопців з сусіднього "КАМАЗу" ногами скидували на асфальт. А потім кажуть: "Йди на звук". Хтось з трапа падав — не бачив. Їм було дуже весело на це все дивитися. Ти не розумієш, скільки ти летиш. Сіли. Відкривається люк, холодно. Я кажу нє, це не Туреччина!! Я здогадувався, що це Москва — смердюче повітря!" — розповідає Анатолій Єгоров.

Перші кроки по рідній землі, за словами "азовця", йому не забути ніколи.

"Потім ми знову приземлилися. Я підняв скотч і побачив білоруські номери. Тоді я зрозумів, що це обмін. Перші твої кроки вдома?.. Це я ніколи не забуду. Багато, багато карет швидкої допомоги... Жіночка стоїть — медсестра чи фельдшер з цієї машини. Вона відкриває пластиковий контейнер, який собі робила. І це…навіть зараз нагрібає... Ти розумієш що ти дома, що все це скінчилося", — розповідає боєць.

Нагадаємо, 21 вересня з російського полону повернулися 215 українських оборонців, зокрема захисників та захисниць з "Азовсталі". Їх обміняли на кума Путіна Віктора Ведмедчука.