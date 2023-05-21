Боец полка "Азов" рассказал, как их меняли на Медведчука

Обмен военнопленными 21 сентября 2022 года. Фото: t.me/ermaka2022

В сентябре 2022 года произошел масштабный обмен военнопленными. 215 бойцов обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.

Боец штурмовой бригады "Азов" Анатолий Егоров рассказал подробности масштабного обмена военнопленными в эфире ТСН.

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По словам военного с позывным "Коммунист", он даже не знал, что их везут на обмен, а по дороге россияне били украинских бойцов прикладами и шокером.

"Нас вывели и везли полтора суток. У меня до сих пор шрамы после этой поездки остались. Уже полгода прошло. От чего шрамы? От стяжек! Они настолько их затянули, что когда в Чернигове разрезали стяжки, я их с кожей достал. Руки здесь не чувствую до сих пор. Передавили нервные окончания", — рассказал боец.

Он рассказал, что к пленным относились как к скоту, сильно избивали и издевались.

"Нас загрузили в "КАМАЗы", как скотину. Завязанные глаза и руки 50 человек нас забросили в "КАМАЗ", где 20 человек — это уже очень тесно. Везли... Ребята теряли сознание. "Донет" говорит: "Ребята мне ногу передавили, у меня тромб может оторваться и я умру". Мы начали просить помощь. Охранник взял бутылку нашатыря, открутил и бросил. Мы все получили ожоги дыхательных путей, все. Потом примером били. Ты же дезориентирован, глаза завязаны. Были примером, шокером", — рассказал "азовец" подробности доставки в место обмена.

По его словам, он был уверен на 100%, что едет не на обмен, а на расстрел.

"Нас привезли в Таганрог (Россия. — Ред.) на взлетно-посадочную полосу. Там борт размером где-то метр. Нам повезло — нас снимали. А ребят с соседнего "КАМАЗа" ногами скидывали на асфальт. А потом говорят: "Иди на звук Кто-то с трапа падал — не видел. Им было очень весело на это все смотреть. Ты не понимаешь, сколько ты летишь. Сели. Открывается люк, холодно. Я говорю нет, это не Турция!! Я догадывался, что это Москва — зловонный воздух!" — рассказывает Анатолий Егоров.

Первые шаги по родной земле, по словам "азовца", ему не забыть никогда.

"Потом мы снова приземлились. Я поднял скотч и увидел белорусские номера. Тогда я понял, что это обмен. Первые твои шаги дома?.. Это я никогда не забуду. Много, много карет скорой помощи... Женщина стоит медсестра или фельдшер из этой машины. Она открывает пластиковый контейнер, который себе делала. И это…даже сейчас нагребает... Ты понимаешь, что ты дома, что все это кончилось", — рассказывает боец.

Напомним, 21 сентября из российского плена вернулись 215 украинских защитников, в том числе защитников и защитниц из "Азовстали". Их обменяли на кума Путина Виктора Медведчука.