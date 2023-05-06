З російського полону додому повернулися 45 українців

Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

У суботу, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Обмін полоненими 6 травня

"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". Всі вони — нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.

35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі", — розповів Єрмак.

Зазначається, що серед полонених також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону й одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому.

"Українці — наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання Президента Володимира Зеленського "звільнити всіх наших людей" разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими", — наголосив керівник ОП.

Загалом, як зазначається, станом на 6 травня з полону звільнено вже 2325 українців.

Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram 1 / 3

Нагадаємо, 26 квітня в рамках чергового обміну полоненими вдалося повернути додому 44 українці. Двоє з них цивільні, решта — військові.

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".