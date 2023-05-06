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З російського полону додому повернулися 45 українців

6 травня 2023 16:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
З російського полону додому повернулися 45 українців
Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Обмін полоненими 6 травня

"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". Всі вони — нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 
35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі", — розповів Єрмак. 

Зазначається, що серед полонених також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону й одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому.

"Українці — наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання Президента Володимира Зеленського "звільнити всіх наших людей" разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими", — наголосив керівник ОП.

Загалом, як зазначається, станом на 6 травня з полону звільнено вже 2325 українців. 

  • Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
  • Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
  • Українські захисники, які повернулись з російського полону 6 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
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Нагадаємо, 26 квітня в рамках чергового обміну полоненими вдалося повернути додому 44 українці. Двоє з них цивільні, решта — військові. 

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".

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