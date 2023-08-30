Бойові дельфіни та "Зірка смерті": українські ССО висміяли черговий фейк РФ

Військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ. Фото: google

Російське Міноборони викинуло чергову новину про свої вигадані перемоги — нібито ті знищили в Чорному морі чотири українські бойові катери. Відповідь на цей фейк від Сил спеціальний операцій ЗСУ не забарилась.

Про це йдеться в публікації телеграм-каналі ССО.

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Міністерство оборони РФ повідомили у своєму телеграм-каналі, що в ніч на 30 серпня близько 00:00 за московським часом російська морська авіація знищила чотири бойові швидкісні катери України.

Та ще й з десантними групами ССО на борту — до 50 людей.

Пост Міноборони РФ. Фото: телеграм-канал ССО Збройних сил України

У Силах спеціальних операцій відповіли на цю заяву з неприхованою іронією:

"Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії."

Мовляв, саме так мало б починатись повідомлення ССО, якби вони писали у стилі російських пропагандистів.

Звісно, у ССО спростували заяву Міноборони Росії і нагадали українцям не довіряти неперевіреним джерелам, адже "вірити росіянам — не поважати себе".

Нагадаємо, Росія розганяє новий фейк щодо мобілізації в Україні — нібито в Україна почала мобілізувати біженців закордоном до лав ЗСУ.