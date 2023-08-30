Боевые дельфины и "Звезда смерти": украинские ССО высмеяли очередной фейк РФ

Военнослужащий Сил специальных операций ВСУ. Фото: google

Российское Минобороны выбросило очередную новость о своих вымышленных победах — якобы те уничтожили в Черном море четыре украинских боевых катера. Ответ на этот фейк от Сил специальных операций ВСУ не заставил себя ждать.

Об этом говорится в публикации телеграмм-канала ССО.

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Министерство обороны РФ сообщили в своем телеграмм-канале, что в ночь на 30 августа около 00:00 по московскому времени российская морская авиация уничтожила четыре боевых скоростных катера Украины.

Да еще с десантными группами ССО на борту — до 50 человек.

Пост Минобороны РФ. Фото: телеграмм-канал ССО Вооруженных сил Украины

В Силах специальных операций ответили на это заявление с нескрываемой иронией:

"Минувшей ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами предприняли попытку десантирования на крымское побережье. Противник осуществил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи".

Мол, именно так должно было бы начинаться сообщение ССО, если бы они писали в стиле российских пропагандистов.

Конечно, в ССО опровергли заявление Минобороны России и напомнили украинцам не доверять непроверенным источникам, ведь верить россиянам — не уважать себя.

Напомним, Россия разгоняет новый фейк по мобилизации в Украине — якобы в Украине начала мобилизовать беженцев заграницей в ряды ВСУ.