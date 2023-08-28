Російські ЗМІ поширюють новий фейк про мобілізацію українців за кордоном
Російські пропагандисти продовжують примножувати вигадки щодо війни з Україною. Цього разу мережею поширили фейк про те, що у країнах ЄС нібито мобілізуватимуть українських біженців до лав ЗСУ.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.
Що відомо про новий фейк щодо мобілізації українців
Російські ЗМІ пишуть, що українських біженців у ЄС нібито мобілізовуватимуть до лав ЗСУ — мовляв українській армії потрібно десь брати воїнів. Так, пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що МВС Австрії та Німеччини почали рахувати біженців призовного віку з України, щоб депортувати їх для мобілізації.
Однак Центр стратегічних комунікацій спростував цей фейк.
"Правда: наприкінці червня 2023 року Eurostat дійсно рахував кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Але це робили для розуміння загальної картини, а не для мобілізації", — інформує SPRAVDI.
До того ж як наголосили у Центрі видворяти громадян України задля їх мобілізації дипломатичні представництва не можуть.
"Приводом для депортації можуть стати лише такі порушення: неоплачені штрафи, прострочена віза, недійсне запрошення, судимість, не вказана на момент видачі візи, порушення громадського порядку або незаконне перебування в країні", — повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Водночас лише Держприкордонслужба може з певних причин не випускати громадян за кордон.
"Державна прикордонна служба України може повертати в Україну лише військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, і тих, хто не має підстав для набуття статусу біженця", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, адвокат розвінчав найпоширеніші міфи про мобілізацію.
Також днями викрито ще один фейк РФ про мобілізацію українців, мовляв за неявку до ТЦК відключать газ.