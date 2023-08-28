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Російські ЗМІ поширюють новий фейк про мобілізацію українців за кордоном

28 серпня 2023 20:28
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Валерія Пержун
редактор
Російські ЗМІ поширюють новий фейк про мобілізацію українців за кордоном
Українські біженці за кордоном. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські пропагандисти продовжують примножувати вигадки щодо війни з Україною. Цього разу мережею поширили фейк про те, що у країнах ЄС нібито мобілізуватимуть українських біженців до лав ЗСУ.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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Що відомо про новий фейк щодо мобілізації українців

Російські ЗМІ пишуть, що українських біженців у ЄС нібито мобілізовуватимуть до лав ЗСУ — мовляв українській армії потрібно десь брати воїнів. Так, пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що МВС Австрії та Німеччини почали рахувати біженців призовного віку з України, щоб депортувати їх для мобілізації.

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Фейк російських пропагандистів. Фото: SPRAVDI

Однак Центр стратегічних комунікацій спростував цей фейк. 

"Правда: наприкінці червня 2023 року Eurostat дійсно рахував кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Але це робили для розуміння загальної картини, а не для мобілізації", — інформує SPRAVDI.

До того ж як наголосили у Центрі видворяти громадян України задля їх мобілізації дипломатичні представництва не можуть. 

"Приводом для депортації можуть стати лише такі порушення: неоплачені штрафи, прострочена віза, недійсне запрошення, судимість, не вказана на момент видачі візи, порушення громадського порядку або незаконне перебування в країні", — повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Водночас лише Держприкордонслужба може з певних причин не випускати громадян за кордон. 

"Державна прикордонна служба України може повертати в Україну лише військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, і тих, хто не має підстав для набуття статусу біженця", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот повідомлення SPRAVDI

Нагадаємо, адвокат розвінчав найпоширеніші міфи про мобілізацію.

Також днями викрито ще один фейк РФ про мобілізацію українців, мовляв за неявку до ТЦК відключать газ.

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