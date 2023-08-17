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Болгарія долучається до декларації щодо надання гарантій безпеки для України

17 серпня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Болгарія долучається до декларації щодо надання гарантій безпеки для України
Прапори України та Болгарії. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційна Софія готова долучитися до декларації країн "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України. ідповідне рішення ухвалив уряд Болгарії.

Про це повідомляє агенція BTA.

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Підтримка України

У повідомленні уряду Болгарії йдться, що країна надає політичну та практичну підтримку Україні.

"Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Таким чином, прямо протидіючи російській агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Згідно з цією послідовною політикою, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", — йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Документ передбачає довгострокову підтримку України у галузі безпеки та економіки.

Раніше повідомлялося, що до гарантій безпеки приєдналися вже 15 країн, а Офіс Президента веде переговори зі США та Британією.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії Марією Габріель безпекову допомогу Україні та її потреби на полі бою. Країни і надалі будуть підтримувати нашу державу.

Ми також писали, що Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.

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