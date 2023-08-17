Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Болгария присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности для Украины arrow

Болгария присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности для Украины

17 августа 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Болгария присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности для Украины
Флаги Украины и Болгарии. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальная София готова присоединиться к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии.

Об этом сообщает агентство BTA.

Читайте также:

Поддержка Украины

В сообщении правительства Болгарии говорится, что страна оказывает политическую и практическую поддержку Украине.

"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, на состоявшемся в начале июля саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали совместную декларацию. Документ предполагает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 15 стран, а Офис Президента ведет переговоры с США и Великобританией.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Болгарии Марией Габриэль помощь в безопасности Украины и ее потребности на поле боя. Страны и дальше будут поддерживать наше государство.

Мы также писали, что Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз