Болгария присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности для Украины

Флаги Украины и Болгарии. Фото: Google

Официальная София готова присоединиться к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии.

Об этом сообщает агентство BTA.

Читайте также:

Поддержка Украины

В сообщении правительства Болгарии говорится, что страна оказывает политическую и практическую поддержку Украине.

"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, на состоявшемся в начале июля саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали совместную декларацию. Документ предполагает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 15 стран, а Офис Президента ведет переговоры с США и Великобританией.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Болгарии Марией Габриэль помощь в безопасности Украины и ее потребности на поле боя. Страны и дальше будут поддерживать наше государство.

Мы также писали, что Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.