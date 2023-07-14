Болгарія передасть Україні 100 одиниць бронетехніки, — депутат

Депутат від партії "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев. Фото: Facebook-сторінка Мірчева

Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари полросять як компенсацію новіші зразки у США.

Про це повідомив представник болгарської парламентської коаліції Івайло Мірчев.

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Депутати від болгарської коаліції подали на розгляд парламенту пропозицію про передачу Україні 100 бронетранспортерів.

Ця військова техніка була виготовлена в 60-70-х роках минулого століття для потреб міністерства внутрішніх справ Болгарії.

Уже в 80-х роках ці бронетранспортери були відправлені на склади для зберігання, де і перебували до цього часу.

Компенсація від США

Івайло Мірчев наголосив, що сама Болгарія не втратить у боєздатності, передавши цю військову техніку Україні.

Болгарська влада звернеться до США з проханням передати як компенсацію новіших зразків бронетехніки.

"Над цією ідеєю працювали близько місяця прем'єр-міністр Ніколай Денков, міністри МВС та оборони, голова парламентської комісії з оборони Христо Гаджев", — наголосив депутат.

Болгарський депутат Мірчев про БТР для України

Нагадаємо, на початку липня Болгарія та Україна підписали декларацію щодо членства в НАТО.