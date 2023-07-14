Болгарія передасть Україні 100 одиниць бронетехніки, — депутат
Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари полросять як компенсацію новіші зразки у США.
Про це повідомив представник болгарської парламентської коаліції Івайло Мірчев.
Болгарські БТР для України
Депутати від болгарської коаліції подали на розгляд парламенту пропозицію про передачу Україні 100 бронетранспортерів.
Ця військова техніка була виготовлена в 60-70-х роках минулого століття для потреб міністерства внутрішніх справ Болгарії.
Уже в 80-х роках ці бронетранспортери були відправлені на склади для зберігання, де і перебували до цього часу.
Компенсація від США
Івайло Мірчев наголосив, що сама Болгарія не втратить у боєздатності, передавши цю військову техніку Україні.
Болгарська влада звернеться до США з проханням передати як компенсацію новіших зразків бронетехніки.
"Над цією ідеєю працювали близько місяця прем'єр-міністр Ніколай Денков, міністри МВС та оборони, голова парламентської комісії з оборони Христо Гаджев", — наголосив депутат.
Нагадаємо, на початку липня Болгарія та Україна підписали декларацію щодо членства в НАТО.