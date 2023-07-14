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Болгария передаст Украине 100 единиц бронетехники, — депутат

14 июля 2023 14:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Болгария передаст Украине 100 единиц бронетехники, — депутат
Депутат от партии "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев. Фото: Facebook-страница Мирчева
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Болгария намерена передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары полросят в качестве компенсации более новые образцы в США.

Об этом сообщил представитель болгарской парламентской коалиции Ивайло Мирчев.

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Болгарские БТР для Украины

Депутаты от болгарской коалиции подали на рассмотрение парламента предложение о передаче Украине 100 бронетранспортеров.

Эта военная техника была сделана в 60-70-х годах прошедшего века для нужд министерства внутренних дел Болгарии.

Уже в 80-е годы эти бронетранспортеры были отправлены на склады для хранения, где и находились до сих пор.

Компенсация от США

Ивайло Мирчев подчеркнул, что сама Болгария не потеряет боеспособность, передав эту военную технику Украине.

Болгарские власти обратится в США с просьбой передать в качестве компенсации более новые образцы бронетехники.

"Над этой идеей работали около месяца премьер-министр Николай Денков, министры МВД и обороны, глава парламентской комиссии по обороне Христо Гаджев", — подчеркнул депутат.

Болгарский депутат Мирчев о БТР для Украины
Болгарский депутат Мирчев о БТР для Украины

Напомним, в начале июля Болгария и Украина подписали декларацию о членстве в НАТО.

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