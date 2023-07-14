Болгария передаст Украине 100 единиц бронетехники, — депутат
Болгария намерена передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары полросят в качестве компенсации более новые образцы в США.
Об этом сообщил представитель болгарской парламентской коалиции Ивайло Мирчев.
Болгарские БТР для Украины
Депутаты от болгарской коалиции подали на рассмотрение парламента предложение о передаче Украине 100 бронетранспортеров.
Эта военная техника была сделана в 60-70-х годах прошедшего века для нужд министерства внутренних дел Болгарии.
Уже в 80-е годы эти бронетранспортеры были отправлены на склады для хранения, где и находились до сих пор.
Компенсация от США
Ивайло Мирчев подчеркнул, что сама Болгария не потеряет боеспособность, передав эту военную технику Украине.
Болгарские власти обратится в США с просьбой передать в качестве компенсации более новые образцы бронетехники.
"Над этой идеей работали около месяца премьер-министр Николай Денков, министры МВД и обороны, глава парламентской комиссии по обороне Христо Гаджев", — подчеркнул депутат.
Напомним, в начале июля Болгария и Украина подписали декларацию о членстве в НАТО.