Названо можливі терміни контрнаступу ЗСУ

Українська САУ веде вогонь. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook

Визвольний контрнаступ Збройних сил України розпочався. Він має низку ознак і триватиме до глибокої осені.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник. Фото: УФОТО

"Всіх турбує питання, коли буде контрнаступ. Він, за великим рахунком, вже має певні ознаки", — сказав Черник.

Він зазначив, що певне його уповільнення пов'язане з тим, що росіян все ж таки більше.

"А ми не можемо дозволити собі так звану класичну "жуковщину", коли йде піхотна хвиля за хвилею. Тому наша війна — це війна кількості і якості", — наголосив військовий експерт.

Черник підкреслив, що українська сторона має і буде перемагати виключно шляхом якості свого стратегічного озброєння, яке йде від західних партнерів, і тактичної майстерності.

"І ще, — звернув увагу полковник ЗСУ, — Ми маємо зрозуміти, що наша війна — це хірургічна операція на мозку, де немає права на помилку. Тому наші удари мають бути настільки системними, точними і якісними, щоб у підсумку сягнути якнайбільшого коефіцієнта корисної дії".

У контексті сказаного Черник додав: "Те, що найцікавіші і найсерйозніші операції відбудуться у циклі сухої погоди від сьогоднішнього дня до пізньої осені — у цьому немає ніякого сумніву. І не забуваємо, що авіація — на підході".

Як поводять себе окупанти

Українська протиповітряна оборона 9 червня відбила чергову нічну атаку російських окупантів по території країни. Було збито чотири крилаті ракети і десять ударних безпілотників.

Що відбувається з контрнаступом ЗСУ

Українські військові провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту. Активні дії ЗСУ розпочалися з 4 червня.

Аналітики повідомили, що з 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.