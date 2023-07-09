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Болгарія продовжила програму для біженців з України

9 липня 2023 18:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Болгарія продовжила програму для біженців з України
Українські біженці на кордоні. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Болгарія продовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців до кінця вересня цього року. Їм будуть виплачувати допомогу у розмірі 310 грн на день.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції України.  

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"Згідно з рішенням, власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту, який у них проживає", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, Уряд Болгарії доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції, які сприятимуть інтеграції осіб із тимчасовим захистом у суспільство країни.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація, що Болгарія думає над тим, щоб продати Україні два ядерні реактори російського виробництва. Наразі ведуться перемовини між столицями країн.

Також у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо. 

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