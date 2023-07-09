Болгария продлила программу для беженцев из Украины

Украинские беженцы на границе. Фото: google

Болгария продлила программу государственной поддержки по размещению украинских беженцев до конца сентября этого года. Им будут выплачивать пособие в размере 310 грн в день.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

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Поддержка беженцев в Болгарии

"Согласно решению, владельцы гостиниц и дальше будут получать по 15 левов (около 310 гривен) в день за каждого украинца со статусом временной защиты, который у них проживает", — говорится в сообщении.

Кроме того, Правительство Болгарии поручило министрам труда и социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения, способствующие интеграции лиц с временной защитой в общество страны.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Болгария думает о том, чтобы продать Украине два ядерных реактора российского производства. В настоящее время ведутся переговоры между столицами стран.

Также в Болгарии начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако, когда именно будет помощь, еще неизвестно.