Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Болгария продлила программу для беженцев из Украины arrow

Болгария продлила программу для беженцев из Украины

9 июля 2023 18:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Болгария продлила программу для беженцев из Украины
Украинские беженцы на границе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Болгария продлила программу государственной поддержки по размещению украинских беженцев до конца сентября этого года. Им будут выплачивать пособие в размере 310 грн в день.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Читайте также:

Поддержка беженцев в Болгарии

"Согласно решению, владельцы гостиниц и дальше будут получать по 15 левов (около 310 гривен) в день за каждого украинца со статусом временной защиты, который у них проживает", — говорится в сообщении.

Кроме того, Правительство Болгарии поручило министрам труда и социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения, способствующие интеграции лиц с временной защитой в общество страны.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Болгария думает о том, чтобы продать Украине два ядерных реактора российского производства. В настоящее время ведутся переговоры между столицами стран.

Также в Болгарии начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако, когда именно будет помощь, еще неизвестно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз