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Болгарія надасть Україні новий пакет військової допомоги: деталі

4 липня 2023 12:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Болгарія надасть Україні новий пакет військової допомоги: деталі
Тодор Тагарев. Фото: БНТ 1 Новини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо. 

Про це заявив в інтерв'ю "Главкому" новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

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Коли буде допомога 

"Тобто, процес пішов. Сама ж передача, звичайно, займе певний час. При цьому ми будемо керуватись пріоритетами української сторони і передаватимемо їй у першу чергу те, що для неї на цьому етапі є найнеобхіднішим. Тут потрібна гнучкість з нашого боку і ми, у принципі, готові до цього", — наголосив він.

За його словами, наразі він не може сказати більш детальну інформацію.

Яка зброя буде у пакеті

"Як я казав, цей пакет допомоги є конфіденційним. Можу лише сказати, що його основу складають боєприпаси, але є й військова техніка", — додав міністр оборони. 

Він додав, що нині Болгарія має змогу постачати нашій країні військово-технічну допомогу без повторного розгляду в парламенті. Тому таке рішення вже спростило та прискорило процедуру.

Підтримка союзників

Найближчим часом Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять до України танки Leopard 1A5. При цьому німецькі фахівці продовжують допомагати у навчанні українських військових.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив у Верховній Раді України. Він оголосив про новий пакет допомоги на загальну суму 55 млн євро.

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