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Болгарія пропонує передати Україні 100 одиниць бронетехніки

13 липня 2023 22:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Болгарія може передати Україні 100 БТРів
Депутат парламенту Болгарії від блоку "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" Івайло Мірчев. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Болгарія запропонувала Україні передати 100 одиниць військової броньованої техніки. Більшість з них були виготовлені ще у 1960-1970-х роках і перебували на складі МВС. 

Про це заявив депутат парламенту Болгарії від блоку "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" Івайло Мірчев.

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За його словами, дані бронемашини так і не використовували. Частина з них вже технічно несправні і не потрібні МВС. Також він наголосив, що Болгарії дорого обходилося зберігання та утримання цієї техніки, яка "40 років припадала пилом". 

Мірчев вважає, що надаючи допомогу Україні, Болгарія може попросити США про компенсацію та отримання більш сучасної техніки. На опрацювання такої пропозиції витратили приблизно один місяць. 

"За останні 16 місяців Україна закупила у наших військових заводів зброї та боєприпасів на суму близько 5 мільярдів левів. Очікується, що до кінця 2023 року ця сума сягне 7 мільярдів левів. Ці мільярди Україна інвестує в болгарську економіку, а на збройових заводах заробляють на життя (прямо й опосередковано) понад 100 тисяч болгар", — каже Мірчев.

 

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Повідомлення Мірчева. Фото: скриншот

Нагадаємо, Болгарія продовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців до кінця вересня цього року. Їм будуть виплачувати допомогу у розмірі 310 грн на день.

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