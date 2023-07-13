Болгария может передать Украине 100 БТРов

Депутат парламента Болгарии от блока "Продолжаем изменения — Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев. Фото: google

Болгария предложила Украине передать 100 единиц военной бронированной техники. Большинство из них было изготовлено еще в 1960-1970-х годах и находилось на составе МВД.

Об этом заявил депутат парламента Болгарии от блока "Продолжаем изменения — Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев.

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По его словам, данные бронемашины так и не использовались. Часть из них уже технически неисправны и не нужны МВД. Также он подчеркнул, что Болгарии дорого обходилось хранение и содержание этой техники, которая "40 лет пылилась".

Мирчев считает, что, оказывая помощь Украине, Болгария может попросить США о компенсации и получении более современной техники. На проработку такого предложения потратили примерно один месяц.

"За последние 16 месяцев Украина закупила у наших военных заводов оружия и боеприпасов на сумму около 5 миллиардов львов. Ожидается, что к концу 2023 года эта сумма достигнет 7 миллиардов львов. Эти миллиарды Украина инвестирует в болгарскую экономику, а на оружейных заводах зарабатывают на жизнь" (прямо и косвенно) более 100 тысяч болгар", — говорит Мирчев.

Сообщение Мирчева. Фото: скриншот

Напомним, Болгария продлила программу государственной поддержки по размещению украинских беженцев до конца сентября этого года. Им будут выплачивать пособие в размере 310 грн в день.