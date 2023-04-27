Бої за Бахмут: аналітики побачили зростання конкуренції між приватними військовими компаніями РФ

У Бахмуті тривають запеклі бої. Фото: Facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

У боях за Бахмут зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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За оцінками ISW, фінансист "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, що посилення присутності інших приватних військових формувань у районі Бахмута може призвести до значних розбіжностей.

Аналітики наводять факт, що у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна бійці ПВК "Потік" (за повідомленнями, одного з трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром"), стверджують, що посадові особи "Газпрому" сказали членам "Потоку", що вони підпишуть контракти з Міністерством оборони (МО) Росії, але потім їх змусили підписати контракти з ПВК "Редут".

Один з бійців "Потоку" стверджував, що "Газпром" створив ще два підрозділи – "Факел" і "Пламя", підпорядковані МО РФ.

У звіті вказують і те, що бійці "Потоку" повідомляли про погане поводження з боку бойовиків "Вагнера", які погрожували розстріляти бійців "Потоку", якщо вони відійдуть від лінії зіткнення.

Висновки ISW за 26 квітня:

Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.

Кремль продовжує заходи з кодифікації умов для внутрішніх репресій.

Коментарі російських посадовців та відомих осіб у російському інформаційному просторі продовжують висвітлювати поширену тривогу щодо можливих контрнаступальних дій України.

Президент Китаю Сі Цзіньпін у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським чітко визнав суверенітет і незалежність України, заявивши, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментальною основою українсько-китайських відносин.

Українські джерела повідомили, що російські війська не проводили жодних наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.

Окупанти досягли успіхів у межах Бахмута та на північ від Авдіївки.

Російські військові блогери продовжують сперечатися між собою про активність України вздовж Дніпра в Херсонській області.

Влада РФ почала розсилати повістки на військову реєстрацію, які містять погрози "обмежувальних заходів".

Російські джерела стверджують, що ФСБ запобігла спробі теракту в Криму.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Бахмут — важливе для України місто. І ми не станемо його здавати. Якщо ЗСУ будуть так робити, ми відкотимося до західних кордонів.