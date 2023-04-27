Бои за Бахмут: аналитики увидели рост конкуренции между частными военными компаниями РФ

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Фото: Facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

В боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Читайте также:

По оценкам ISW, финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ЧВК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.

Аналитики приводят факт, что в видеообращении к президенту России Владимиру Путину бойцы ЧВК "Поток" (по сообщениям, одного из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром") утверждают, что должностные лица "Газпрома" сказали членам "Потока", что они подпишут контракты с Министерством обороны (МО) России, но затем заставили их подписать контракты с ЧВК "Редут".

Один из бойцов "Потока" утверждал, что "Газпром" создал еще два подразделения — "Факел" и "Пламя", подчиненные МО РФ.

В отчете указывают и то, что бойцы "Потока" сообщали о плохом обращении со стороны боевиков "Вагнера", угрожавших расстрелять бойцов "Потока", если они отойдут от линии столкновения.

Выводы ISW за 26 апреля:

Россия похоже продолжает целенаправленную кампанию депопуляции на оккупированных территориях Украины, чтобы облегчить заселение украинских территорий россиянами.

Кремль продолжает меры по кодификации условий внутренних репрессий.

Комментарии российских чиновников и известных лиц в российском информационном пространстве продолжают освещать распространенную тревогу по поводу возможных контрнаступательных действий Украины.

Президент Китая Си Цзиньпин в беседе с Президентом Украины Владимиром Зеленским четко признал суверенитет и независимость Украины, заявив, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является фундаментальной основой украинско-китайских отношений.

Украинские источники сообщили, что российские войска не проводили никаких наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Оккупанты добились успехов в пределах Бахмута и к северу от Авдеевки.

Российские военные блоггеры продолжают спорить между собой об активности Украины вдоль Днепра в Херсонской области.

Власти РФ начали рассылать повестки на военную регистрацию, содержащие угрозы "ограничительных мер".

Российские источники утверждают, что ФСБ предотвратила попытку теракта в Крыму.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Бахмут является важным для Украины городом. И мы не станем его сдавать. Если ВСУ будут так поступать, мы откатимся к западным границам.