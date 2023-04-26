Данілов: ми не станемо здавати Бахмут

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Бахмут — важливе для України місто. І ми не станемо його здавати. Якщо ЗСУ будуть так робити, ми відкотимося до західних кордонів. І коли неодноразово наголошувалось, що Сили оборони мають звідти відійти, то на ставці Верховного Головнокомандувача такі пропозиції відкидались.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Завжди є питання стосовно цього міста, питання до військових щодо стратегії на цьому напрямку, і щоразу військові відповідають, що цю ділянку фронту треба обов'язково тримати, щоб решта частин фронту "не посипалася", щоб ми могли підготуватися", — зауважив Данілов.

Щодо контрнаступу України, то, за словами Данілова, інформацію про нього має "обмежене коло осіб".

"Інформацію про, так званий, "великий контрнаступ" мають дуже обмежене коло осіб. Коли, як і у який спосіб, ви побачите на власні очі. Ми нічого приховувати не збираємося Ще раз хочу наголосити — все буде Україна, перемога буде за нами. Військові роблять свою справу, треба дочекатися і не поспішати", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, бої за Бахмут в Донецькій області мають важливе значення не лише для російських окупантів, а й для Сил оборони. Утримання міста не дозволяє противнику збільшувати лінію фронту. Про це розповів командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.