Боїться замаху: у мережу злили фото Пригожина в "камуфляжі"
У мережі з'явилися фото з архіву очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. На кадрах видно, що він часто змінював зовнішність, коли "подорожував".
Про це повідомляє інформаційний канал Прямий ефір.
Пригожин зі зміненою зовнішністю
Зазначається, що злиті фото були з особистого архіву Пригожина.
Так, під час своїх пересувань Сирією та Африкою, очільник кримінального угрупування часто змінював зовнішність.
Ймовірно, зазначає видання, це було необхідно, щоб мінімізувати можливість замаху.
Нагадаємо, що генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський поглузував із приватної військової компанії "Вагнер". Так, у розмові журналістці ABC генерал заявив, що історія "вагнерівців" закінчилася.
Також ми писали, що бунт Євгена Пригожина та його найманців з ПВК "Вагнер" вплинув на ставлення росіян до вищого військо-політичного керівництва РФ. Зокрема, у суспільстві зріс рівень недовіри.