Боїться замаху: у мережу злили фото Пригожина в "камуфляжі"

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

У мережі з'явилися фото з архіву очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. На кадрах видно, що він часто змінював зовнішність, коли "подорожував".

Про це повідомляє інформаційний канал Прямий ефір.

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Пригожин зі зміненою зовнішністю

Зазначається, що злиті фото були з особистого архіву Пригожина.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Так, під час своїх пересувань Сирією та Африкою, очільник кримінального угрупування часто змінював зовнішність.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Ймовірно, зазначає видання, це було необхідно, щоб мінімізувати можливість замаху.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Нагадаємо, що генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський поглузував із приватної військової компанії "Вагнер". Так, у розмові журналістці ABC генерал заявив, що історія "вагнерівців" закінчилася.

Також ми писали, що бунт Євгена Пригожина та його найманців з ПВК "Вагнер" вплинув на ставлення росіян до вищого військо-політичного керівництва РФ. Зокрема, у суспільстві зріс рівень недовіри.