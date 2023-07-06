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Боїться замаху: у мережу злили фото Пригожина в "камуфляжі"

6 липня 2023 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Боїться замаху: у мережу злили фото Пригожина в "камуфляжі"
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У мережі з'явилися фото з архіву очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. На кадрах видно, що він часто змінював зовнішність, коли "подорожував".

Про це повідомляє інформаційний канал Прямий ефір.

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Пригожин зі зміненою зовнішністю

Зазначається, що злиті фото були з особистого архіву Пригожина.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Так, під час своїх пересувань Сирією та Африкою, очільник кримінального угрупування часто змінював зовнішність.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Ймовірно, зазначає видання, це було необхідно, щоб мінімізувати можливість замаху.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі зміненою зовнішністю. Фото: Прямий ефір

Нагадаємо, що генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський поглузував із приватної військової компанії "Вагнер". Так, у розмові журналістці ABC генерал заявив, що історія "вагнерівців" закінчилася. 

Також ми писали, що бунт Євгена Пригожина та його найманців з ПВК "Вагнер" вплинув на ставлення росіян до вищого військо-політичного керівництва РФ. Зокрема, у суспільстві зріс рівень недовіри.

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