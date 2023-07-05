"Вагнер" — все": Сирський покепкував із російських військових

Генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: google.com

Генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський поглузував із приватної військової компанії "Вагнер". Так, у розмові журналістці ABC генерал заявив, що історія "вагнерівців" закінчилася.

Кадри з інтерв'ю ABC Сирський оприлюднив в Telegram.

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"Я думаю, що історія Вагнера закінчилася", — зазначив командувач у розмові.

Про це він згадав і у своєму дописі й додав, що про кінець ПВК "Вагнер" знають і на ABC.

"Вагнер" — все. Тепер про це знають і на ABC", — покепкував Сирський.

Останні новини про ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що наступ найманців кримінального угруповання ПВК "Вагнер" з території Білорусі малоймовірний. Однак, в разі чого Сили Оборони України готові дати гідну відсіч.

Також ми писали, що будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнер", пов'язаних із Пригожиним, розпочалося в Осиповицькому районі, розташованому на південному заході Могилівської області у Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, показують намети, буржуйки і настили всередині них.

Додамо, що "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками та мобілізацію суспільства. Євген Пригожин заявив про це у своєму останньому зверненні.