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"Вагнер" — все": Сирський покепкував із російських військових

5 липня 2023 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Вагнер" — все": Сирський покепкував із російських військових
Генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський поглузував із приватної військової компанії "Вагнер". Так, у розмові журналістці ABC генерал заявив, що історія "вагнерівців" закінчилася. 

Кадри з інтерв'ю ABC Сирський оприлюднив в Telegram.

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Сирський покепкував із ПВК "Вагнер"

"Я думаю, що історія Вагнера закінчилася", — зазначив командувач у розмові.

Про це він згадав і у своєму дописі й додав, що про кінець ПВК "Вагнер" знають і на ABC.

"Вагнер" — все. Тепер про це знають і на ABC", — покепкував Сирський.

Останні новини про ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що наступ найманців кримінального угруповання ПВК "Вагнер" з території Білорусі малоймовірний. Однак, в разі чого Сили Оборони України готові дати гідну відсіч. 

Також ми писали, що будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнер", пов'язаних із Пригожиним, розпочалося в Осиповицькому районі, розташованому на південному заході Могилівської області у Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, показують намети, буржуйки і настили всередині них.

Додамо, що "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками та мобілізацію суспільства. Євген Пригожин заявив про це у своєму останньому зверненні.

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