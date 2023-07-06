Боится покушения: в сеть слили фото Пригожина в "камуфляже"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с измененной внешностью. Фото: Прямой эфир

В сети появились фото из архива главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. На кадрах видно, что он часто менял облик, когда "путешествовал".

Об этом сообщает информационный канал Прямой эфир.

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Пригожин с измененной внешностью

Отмечается, что слитые фотографии были из личного архива Пригожина.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с измененной внешностью. Фото: Прямой эфир

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с измененной внешностью. Фото: Прямой эфир

Так, во время своих передвижений по Сирии и Африке, глава криминальной группировки часто менял внешность.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с измененной внешностью. Фото: Прямой эфир

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с измененной внешностью. Фото: Прямой эфир

Вероятно, отмечает издание, это было необходимо, чтобы минимизировать возможность покушения.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с измененной внешностью. Фото: Прямой эфир

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с измененной внешностью. Фото: Прямой эфир

Напомним, что генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посмеялся над частной военной компанией "Вагнер". Так, в разговоре журналистке ABC генерал заявил, что история "вагнеровцев" закончилась.

Также мы писали, что бунт Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК "Вагнер" повлиял на отношение россиян к высшему военно-политическому руководству РФ. В частности, в обществе вырос уровень недоверия.