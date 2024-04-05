БпЛА атакують Україну — в яких областях повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз оголошена через загрозу атаки безпілотників. Небезпека поширилась на Харківську, Донецьку, Сумську та інші області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 5 квітня
За даними військових, наразі "шахеди" прямують до Дніпропетровської області з Запоріжжя.
Тим часом повітряна тривога охопила такі області:
- Сумську,
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Запорізьку.
Оновлено 00:02. Повітряні сили попереджають про безпілотники курсом на Дніпро, а також на межі Дніпропетровської та Харківської областей в західному напрямку.
Також захисники повідомляють про наближення нової групи "шахедів" із Чорного моря курсом на Миколаївську область.
Оновлено 00:17. Повітряна тривога охопила ще кілька областей.
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