БпЛА атакують Україну — в яких областях повітряна тривога

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз оголошена через загрозу атаки безпілотників. Небезпека поширилась на Харківську, Донецьку, Сумську та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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За даними військових, наразі "шахеди" прямують до Дніпропетровської області з Запоріжжя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила такі області:

Сумську,

Харківську,

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:02. Повітряні сили попереджають про безпілотники курсом на Дніпро, а також на межі Дніпропетровської та Харківської областей в західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також захисники повідомляють про наближення нової групи "шахедів" із Чорного моря курсом на Миколаївську область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:17. Повітряна тривога охопила ще кілька областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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