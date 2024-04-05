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БпЛА атакують Україну — в яких областях повітряна тривога

5 квітня 2024 23:32
оновлено: 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
БпЛА атакують Україну — в яких областях повітряна тривога
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз оголошена через загрозу атаки безпілотників. Небезпека поширилась на Харківську, Донецьку, Сумську та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 5 квітня

За даними військових, наразі "шахеди" прямують до Дніпропетровської області з Запоріжжя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила такі області:

  • Сумську,
  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 5 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:02. Повітряні сили попереджають про безпілотники курсом на Дніпро, а також на межі Дніпропетровської та Харківської областей в західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також захисники повідомляють про наближення нової групи "шахедів" із Чорного моря курсом на Миколаївську область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:17. Повітряна тривога охопила ще кілька областей.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 5 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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