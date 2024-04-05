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БпЛА атакуют Украину — в каких областях воздушная тревога

5 апреля 2024 23:32
обновлено: 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
БпЛА атакуют Украину — в каких областях воздушная тревога
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас объявлена из-за угрозы атаки беспилотников. Опасность распространилась в Харьковскую, Донецкую, Сумскую и другие области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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По данным военных, сейчас "шахеды" направляются в Днепропетровскую область из Запорожья.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:

  • Сумскую,
  • Харьковскую,
  • Днепропетровске,
  • Донецк,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 5 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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