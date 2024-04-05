БпЛА атакуют Украину — в каких областях воздушная тревога
5 апреля 2024 23:32
обновлено: 23:39
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине сейчас объявлена из-за угрозы атаки беспилотников. Опасность распространилась в Харьковскую, Донецкую, Сумскую и другие области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Читайте также:
Воздушная тревога сейчас 5 апреля
По данным военных, сейчас "шахеды" направляются в Днепропетровскую область из Запорожья.
Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:
- Сумскую,
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Донецк,
- Запорожская.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!