Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав мету останніх російських ударів по Україні. За його словами, це є частиною кампанії окупантів з підготовки до великого наступу.

Про це Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю Politico.

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"За словами Єрмака, удари, яких зазнає Україна в останні три тижні, є частиною кампанії з підготовки до великого російського наступу", — йдеться у матеріалі.

Єрмак вважає найімовірнішою ціллю для основного удару РФ Харків. Керівник ОП зазначає, що північно-східне місто, друге за величиною в Україні, є найімовірнішою ціллю для основного удару. За його словами, Харків зазнав особливо жорстоких обстрілів, а великомасштабні російські атаки призвели до руйнування його електростанцій.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звісно, ми маємо бути до цього готові. Нам, як і раніше, критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста", — зазначив Єрмак.

За його словами, додаткові ракети класу "земля-повітря" Patriot є необхідними для захисту лінії фронту, де росіяни завдають значної шкоди. Дехто побоюється, що військовий баланс може бути порушений через використання авіаційних керованих бомб.

Допомога Україні від США

Єрмак відповів на питання, чи боїться він переобрання Дональда Трампа, чи того, що пакет допомоги Києву в розмірі 60 млрд дол, запропонований президентом Джо Байденом, зрештою не буде ухвалений контрольованою республіканцями Палатою представників.

"Я не вірю, що хтось із представників партії Рональда Рейгана залишить Україну. Рейган розумів Радянський Союз і Росію, і будь-хто, хто це розуміє, продовжуватиме підтримувати наших бійців, тому що вони розуміють, що диктатори ніколи не зупиняються добровільно, і їх потрібно зупиняти", — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, в українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Втім, ця інформація є ворожою інформаційно-психологічною операцією.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що плани Росії щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. Наразі щодня тривають роботи над посиленням обороноздатності міста.